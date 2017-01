Pour une histoire de disjoncteur…

Par DDK | Il ya 4 heures 27 minutes | 196 lecture(s)

Les habitants de l’ensemble des villages de la commune de Seddouk sont restés plusieurs jours sans eau potable en plein hiver et durant les chutes de pluie et de neige.

Devant le désarroi des populations, une réunion d’urgence présidée par le chef de daïra et composée du P/APC de Seddouk et des subdivisionnaires de la daïra, notamment celui de l’hydraulique, a eu lieu dimanche passé au siège de la daïra. Contacté par nos soins, M. Djamel Tigrine, maire de Seddouk, nous dira : «Aussitôt que les populations nous ont signalé cette pénurie d’eau potable, nous avons mis en place une cellule de crise. Après une réunion tenue la matinée au siège de la daïra, nous sommes sortis sur le terrain pour chercher où se situe la panne. Il s’agit du disjoncteur de la station de reprise numéro deux qui est tombé en panne suite à un court-circuit. C’est grâce à une personne bien branchée dans le domaine que nous avons trouvé la pièce recherchée. On a établi sur le champ un bon de commande et on s’est déplacé jusqu'à Béjaia pour la ramener», a expliqué en détail l’édile communal. Le disjoncteur en question fut installé dans la soirée même. Seulement, même si l’eau est revenue dans certains villages, dans d’autres, ce précieux liquide tarde à couler de nouveau dans leurs robinets. Pour bien dire les choses, la gestion de l’eau potable pose toujours de sérieux problèmes à la municipalité de Seddouk du fait que malgré les gros moyens mis en place et un arsenal d’ouvriers mobilisés, les interventions pour les réparations des fuites survenant sur des réseaux souvent usés, n’en finissent pas. Pour cette raison et il y en a d’autres sûrement, le P/APC ne voit pas une autre solution que de voir la gestion de l’eau dans sa commune confiée à l’ADE, organisme qui a la vocation et les compétences requises. Selon le maire, l’ADE a déjà fait ses preuves dans les communes où elle s’est déjà installée. Notons que la commune de M’cisna dont une partie des villages est alimentée à partir du grand château d’eau de Seddouk a été touchée elle aussi par cette panne qui a duré des jours.

L. Beddar