Après la tempête, les randonnées !

Par DDK | Il ya 12 heures 26 minutes | 526 lecture(s)

Quoi qu'il en soit, le blanc immaculé de la neige donne toujours plaisir à voir ! En effet, les dernières chutes de neige qui ont recouvert, entre autres, les contreforts méridionaux de la chaîne montagneuse du Djurdjura lesquels chevauchent la haute vallée de la Soummam n'ont pas laissé indifférents les citoyens de la région, notamment les familles, qui dès l'accalmie ont investi les hauteurs de la région d'Ath Mellikèche entre autres pour apprécier les paysages "chamboulés" par la neige tombée abondamment. Les citoyens habitant le couloir de la vallée de la Soummam, où il n'a été enregistré aucune chute de neige s'estimaient "frustrés", surtout les enfants et les jeunes, qui aiment "titiller" et jouer avec la neige en donnant libre cours à leur imagination ! Et pour "panser" cette frustration de ne pas voir tomber chez eux la poudreuse, des jeunes, et souvent des pères de familles accompagnant leur enfants, se rendent à Aïn Zebda, une forêt surplombant la localité d'Ath Mellikèche pour apprécier le paysage recouvert d'un burnous blanc. Le décor implanté sur les lieux est "époustouflant", de l'avis de certains visiteurs, où les cèdres, les pins d'Alep et autres genévriers croulent sous le poids des flocons de neige. La neige qui commence à fondre à certains endroits laissent apparaître des rigoles d'eau douce et glacée, relatent nos sources. L'on sort pour l'occasion les appareils photos et les téléphones portables pour immortaliser les moments de communion avec Dame nature. Les enfants roulant sur la neige ou s'échangeant entre eux des tirs de boulets de neige sont pris en photos ou filmés par leurs parents, histoire d'immortaliser ces instants pour se les remémorer une fois adulte. En tout cas, ces endroits pittoresques et l’air pur d'Aïn Zebda ne finissent pas de subjuguer les visiteurs qui seront certainement en nombre encore plus grand au retour du beau temps ! Par ailleurs, il est à rappeler qu’Aïn Zebda est classée, il y a des années de cela, comme une ZET (zone d'extension touristique). Malheureusement, ce site féerique n'a bénéficié d'aucune prise en charge et ne dispose pas de structures d'accueil pour la villégiature, l'évasion et les loisirs. Et c'est bien dommage pour un site pareil qui fut, à l'époque coloniale, un haut lieu de villégiature !

Syphax Y.