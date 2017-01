Les riverains réclament une enquête

Par DDK | Il ya 14 minutes | 4 lecture(s)

Les habitants de pas moins de 12 villages jouxtant le CW158, reliant les communes d’Amizour et de Barbacha via Taddart Tamokrant, se plaignent de la qualité des travaux de modernisation en cours sur cet axe routier mais aussi du retard qu’accuse le projet.

Lancé il y a 4 ans, le projet en question n’est qu’à 80% d’avancement. Et les travaux sont en arrêt total ces derniers jours. Ce qui exacerbe la colère des usagers, notamment les habitants des villages riverains qui réclament par conséquent une enquête sur le terrain pour relever des anomalies constatées et situer les responsabilités. Parmi ces anomalies, plus d’une dizaine, selon une déclaration émanant des contestataires, concernant selon eux des «défauts de réalisation» soit des caniveaux, des murs de soutènement, des gabionnages et même de la chaussée déformée par endroit. Il a été aussi dénoncé le non déplacement des pylônes électriques encombrants et les aménagements non pris en compte au niveau des grandes agglomérations, à savoir El Hamma, Taddart et Ait Sidi Ali. Autrement dit, les riverains accusent certains responsables locaux ou du secteur des travaux publics d’avoir fait dans le «laxisme et l’indifférence à l’égard de nos doléances déjà transmises lors de plusieurs rencontres et réunions avec les pouvoirs publics». En outre, l’on regrette le retard affiché dans l’indemnisation des prioritaires des terres, alors que le projet tire à sa fin si ce n’est l’arrêt des travaux de ces derniers jours qui laisse cette route en chantier avec en sus, un tronçon qui constitue un danger car la chaussée déformée est parsemée de trous et de virages. En somme, les villageois de ces deux communes réclament non seulement des corrections à opérer sur cet axe, étant donné que le projet est toujours en cours, mais aussi la reprise et l’accélération des 20% des travaux. Selon des responsables de la DTP, l’arrêt des travaux est lié au problème de la conduite d’AEP desservant la localité de Taddart. Il y a lieu de souligner que la modernisation du CW 158 était attendue par toute la région car cette route permettra de désenclaver plusieurs villages.

Nadir Touati