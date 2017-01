Inexistantes sur les hauteurs

Par DDK | Il ya 15 minutes | 3 lecture(s)

Les dernières intempéries, accompagnées de chutes abondantes de pluie et de neige, ont fini par mettre à mal les différents axes routiers névralgiques perchés sur les hauteurs de la vallée de la Soummam. C’est le cas de la RN26 A, qui relie les wilayas de Béjaïa et Tizi-Ouzou via le col de Chellata, et la RN106 qui relie les wilayas de Béjaïa et Bordj Bou Arréridj via la localité d'Ighil Ali. En effet, ces deux tronçons de grande circulation routière connaissent des blocages de plusieurs heures à chaque tombée de la neige. Même si la circulation automobile a été rétablie, il n'en demeure pas moins qu'il subsiste, encore, des risques d'accidents et de dérapages à cause de la présence du verglas qui "tapisse" la chaussée aux premières lueurs du jour. Dans le même sillage, il est à souligner que certains endroits de ces deux routes nationales, la RN26 A et la RN106, lesquelles chevauchent, respectivement, les contreforts méridionaux de la chaîne montagneuse du Djurdjura et les massifs boisés de la chaîne des Bibans, sont en proie à l'usure et aux éboulements. Les averses et les amoncellements de neige ont provoqué des éboulements et de la coulée de boue au niveau de certains endroits, néanmoins, ils ont été déblayés, pour permettre une circulation plus ou moins acceptable. Toutefois, ce n'est ni la première, ni la dernière fois que ces deux axes routiers soient assujettis aux blocages suite aux chutes de neige et à la dégradation due aux intempéries, car leur entretien régulier fait toujours défaut. Le commun des automobilistes ne voient surgir les engins de déblaiement et d'entretien des routes qu'en milieu des intempéries, pour dégager ces tronçons, après c'est l'inertie totale. Toutefois, beaucoup de citoyens avertis, qui empruntent ces deux axes, s'interrogent sur l'inexistence de maisons cantonnières sur ces routes qui parcourent des reliefs accidentés et difficiles d'accès. En effet, il n'existe pas une maison cantonnière à même d'entretenir les routes précitées, afin d'anticiper leurs éventuels blocages par la neige et les éboulements. Une maison cantonnière dispose de tout le matériel nécessaire pour l'entretien des routes et des ouvrages d'art. En sus, les cantonniers permettent une interventions dans les temps, lorsque des affaissements, glissements ou de la neige bloquent la circulation. Aussi, l'existence de maisons cantonnières permettent aux cantonniers de surveiller les routes, d'aider les automobilistes en difficulté, de saler le verglas, de débarrasser les débris de rochers tombés sur l'asphalte, de nettoyer les accotements...

Syphax Y.