L’APC tarde à dégager un espace pour un transformateur

Les habitants du lotissement appelé communément zone 7, situé dans le versant est du quartier Ighil H’mama dans la ville de Seddouk, vivent dans des conditions précaires. En effet ils manquant des commodités des plus élémentaires, telles que les réseaux d’électricité et de gaz naturel. Créée en 2005 et composée d’environ une centaine d’habitations, cette cité prend de l’ampleur avec de nouvelles habitations en construction. Elle est habitée, pour la plupart, par des villageois venus de partout, qui ont fui la misère dans les montagnes, pour s’installer en ville à la recherche du bien être caractérisé par la disponibilité d’écoles, de l’emploi… Ce qui leur manque, en revanche, ce sont les aménagements des voies d’accès et, surtout, l’alimentation des foyers en gaz et électricité. Pour de plus amples informations, Aoudjeghout Rachid, l’un des habitants rencontré au siège de l’APC de Seddouk, expliquera : «Un bureau d’études nous a établi, en 2012, un plan de masse prenant en compte toute la superficie du lotissement pour une somme de 18.000,00 dinars que j’ai payée de ma poche. J’ai, alors, déposé ce plan de masse à l’APC accompagné de tout un dossier dans l’optique de bénéficier de l’alimentation en gaz et en électricité, deux commodités indispensables pour mener une vie décente. Pour l’électricité, un agent de la SDE s’est déplacé sur le terrain et comme condition, il a exigé que l’APC fasse une fiche technique pour la construction d’un poste maçonnerie (niche) afin d’installer un transformateur à partir duquel seront alimentés nos foyers. A ce jour, ni la fiche technique, ni le choix du terrain pour la construction de la niche n’ont été effectués. En ce qui concerne le gaz, on s’est rapprochés de la SDE de Béjaïa pour un projet que nous avons décidé de payer de nos poches. Cet organisme nous a, alors, demandé de faire transiter notre demande par l’APC, ce que nous avons fait évidemment. Cette dernière, pour sa part, nous a informés que notre demande a été adressée à trois organismes (SDE, DME et APW). Nous sommes toujours dans l’attente de recevoir une réponse», a déclaré notre interlocuteur. S’agissant des voies d’accès, notre interlocuteur fera savoir que seule une partie a été bétonnée par l’APC. Pour la partie restante, les habitants ont ramené du TVO qu’ils ont payé de leurs poches et attendent la venue de l’engin de l’APC pour l’étaler. Pour boucler la boucle des manques dans ce lotissement, cet habitant a parlé de l’absence de la téléphonie fixe de type fibre optique. Une commodité indispensable dans les foyers qui permet d’avoir l’internet chez soi. La ville de Seddouk n’a pas cessé de s’agrandir depuis l’indépendance à ce jour, par la création de nouvelles cités et de nouveaux lotissements implantés au quatre coins de la ville. Certains ont bénéficié de toutes les commodités, d’autres n’ont été équipés que partiellement. Les plus démunis sont les plus récents, bien évidemment.

