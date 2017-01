Le projet du gaz de ville relancé

Par DDK | Il ya 27 minutes | 41 lecture(s)

Après une interruption qui aura duré plusieurs mois, les travaux d’acheminement du gaz naturel aux villages et hameaux de la commune d’Ath M’likèche ont repris au cours de ces dernières semaines, a-t-on pu constater à la faveur d’une récente virée dans la région. Scindés en plusieurs lots, les travaux affichent des taux d’avancement très variables, nous fait-on savoir. «Il y a des lots qui ont été achevés à près de 90%, tandis que d’autres ne sont réalisés qu’à hauteur de 10%, voire moins», dira un groupe de citoyens rencontrés aux abords du CW07, à l’entrée du village Ath Ouamar. «Il y a un laisser-aller manifeste qui nous cause de gros préjudices et une multitude de désagréments. Il y a des entreprises qui font dans le bricolage et l’improvisation et interviennent sur le chantier de manière aléatoire et irrégulière», soutient un habitant du village Amaraï. «La responsabilité de ces entreprises défaillantes est entière, enchaine-t-il, ce qui devrait faire réagir le maitre de l’ouvrage, en veillant au respect scrupuleux des cahiers des charges». Quelques citoyens du village Tabouda relèvent, pour leur part, la mauvaise qualité des travaux, le non colmatage des tranchées après le passage des engins, et le démantèlement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales. «C’est vrai que l’on ne peut faire d’omelettes sans casser les œufs. Mais, cela ne justifie en rien la non remise en l’état des lieux», se plaint un sexagénaire du village. Ceci dit, ils sont nombreux les villageois à ne pas faire grand cas de ces gênes occasionnées par l’exécution du projet. «Il faut savoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Tous ces désagréments ne sont rien devant l’importance et l’impact d’un tel projet structurant, qui nous a tant fait rêver», souligne un habitant de Tinesouine. Résolument projeté dans l’avenir, un autre citoyen d’Iagachen renchérit : «Il n’y a vraiment pas de quoi faire la fine bouche. Le bonheur de disposer, dans un si proche avenir, d’un combustible moderne, devrait nous aider à surmonter tous les inconforts».

N. M.