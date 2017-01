Prochaine campagne de dépistage

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

En prévision du lancement de la campagne de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer colorectal, l’association «Tudert» d’aide aux malades cancéreux a réuni, avant-hier, le mouvement associatif et les acteurs impliqués dans ce projet pour une journée d’information et de travail. Lancée dans le cadre d'une enquête pilote de dépistage de masse du cancer colorectal, cette campagne est prévue à partir du 20 février 2017 au niveau de la polyclinique d'Amizour. «Le but de cette rencontre est de mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation auprès de la population de la commune d’Amizour», a indiqué Azibi Mebrouk, membre actif et chargé de communication à l’association de bienfaisance «Tudert» d’aide aux malades cancéreux d’Amizour. À cet effet, l’ensemble des acteurs du mouvement associatif de la commune d’Amizour s’est réuni, au niveau de la salle de délibération de l’APC, en présence de tous les acteurs scientifiques et médicaux impliqués dans ce projet, notamment le PDG du CHU de Béjaïa, le directeur de l’EPSP d’Elkseur, un maitre assistant en oncologie et chef de ce projet, les autorités locales et le corps médical. «Cette rencontre, qui a vu la présence d’une cinquantaine d’associations, a été une occasion favorable pour la mise en place d’une stratégie efficace de sensibilisation, afin de toucher le maximum de la population d’Amizour, dont la tranche d’âge ciblée est de 50 à 74 ans», a-t-on appris du même responsable. Les associations, présentes à cette rencontre, ont reçu des explications et des directives concernant ce projet de la part des encadreurs de l’association «Tudert». «Notre association est partenaire dans ce projet pour la commune d’Amizour. Ce dépistage aura lieu à la polyclinique d’Amizour et s’étalera sur une période de 22 mois. Notre objectif est de toucher le maximum de citoyens dans les différentes localités et villages de la région. Les cas dépistés seront pris en charge par notre association», a déclaré, pour sa part, Arab Ferchouli, président de l’association «Tudert». De l’avis d’Azibi Mebrouk, la réussite de cette campagne de dépistage dépendra de l’implication active du mouvement associatif local. «Nous faisons appel à toutes les associations de la commune d’Amizour en vue de collaborer massivement avec notre association, pour la réussite de ce projet. Nous profitons de cette occasion pour appeler tous les citoyens d’Amizour, âgés entre 50 et 74 ans, à se rapprocher de l’association ‘’Tudert’’ pour s’informer davantage et se rendre à la polyclinique d’Amizour à partir du 20 février prochain pour se faire dépister», a-t-il insisté. Pour rappel, cette campagne a été lancée, début janvier, au niveau de la commune de Souk El Tenine et Melbou, à l’est de la wilaya. À noter que 12 cas pour 10 000 habitants sont enregistrés dans la wilaya de Béjaïa, chaque année.

Boualem Slimani