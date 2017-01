20 décès et 554 blessés en 2016

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Selon un bilan de la sûreté de wilaya de Bejaia, le nombre de retraits de permis de conduire effectués par ses services, affectés à la sécurité routière, durant l’année 2016, s’élève à 6 540 permis retirés. Le même bilan a enregistré la mise à la fourrière de 203 véhicules et l’établissement de 19 177 procès verbaux à l’encontre d’automobilistes fautifs. Le non respect de la limitation de vitesse et le non port de la ceinture de sécurité sont, entre autres, les infractions commises par les conducteurs sanctionnés, a-t-on appris de la même source. Par ailleurs, les services de la sécurité de wilaya de Bejaia ont dénombré 435 accidents de circulation corporels en 2016. Ces accidents ont fait, malheureusement, 20 décès et 554 blessés. Ce bilan est à la baisse comparativement à l’année 2015 où les mêmes services ont recensé 487 accidents de routes, lesquels ont causé le décès de 27 personnes et ont fait 655 blessés. Cette baisse en nombre des accidents de circulation et des victimes enregistré en 2016 est due, selon la même source, «à la politique de communication extérieure menée par les services de la sûreté de wilaya, laquelle politique met l’accent sur la sensibilisation à travers le principe de la police de proximité et ce, en collaboration avec les acteurs œuvrant dans la sécurité routière».

Boualem S.