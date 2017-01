Des passages à niveau à haut risque !

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Il existe dans la commune de Tazmalt, qui est traversée par la voie ferrée, des passages à niveau non gardés, constituant un réel danger pour les automobilistes et les passants.

Les cas sont nombreux, néanmoins, celui qui est situé près de la localité de Tassergant constitue un coupe-gorge pour les automobilistes qui l'empruntent. En effet, ce passage à niveau, qui est en fait le croisement entre le chemin qui mène vers le village de Tassergant et les chemins de fer, constitue un "cauchemar" pour les innombrables citoyens qui empruntent ce tronçon, car aucun poste de garde-barrière n'est installé sur les lieux. Au niveau de ce point précis, les conducteurs et les piétons s'affolent en craignant qu'un autorail ou un train de voyageurs ou de marchandises ne survienne à la vitesse de l'éclair en ne leur donnant aucun moment de répit. Le seul salut pour ces personnes, c'est la vigilance accrue à l'approche de cet endroit dangereux. Il convient de noter que, par le passé, il y eut beaucoup d'accidents sur ce passage à niveau, où l'on dénombra des cas de décès, tant du côté des automobilistes que des passants. Par ailleurs, il existe, aussi, d'autres points chauds dans les localités de la même municipalité, à l'instar d'Ichikar, située au sud du chef-lieu communal, qui compte plusieurs passages à niveau non gardés. Là, également, il y eût un certain nombre d'accidents, par le passé, qui se sont soldés par des cas de décès et de dommages matériels. Dans l'impossibilité de mettre dans chaque passage à niveau un poste de garde-barrière, des voix se sont, alors, élevées parmi les habitants pour demander à la société des chemins de fer (SNTF) d'assurer, au moins, le gardiennage des passages à niveaux les plus fréquentés, afin de préserver les vies humaines et les biens. Dans le même contexte, il est à déplorer ce spectre d'accidents qui plane sur les élèves qui habitent l'autre rive de la voie ferrée, précisément à Ichikar, lesquels se voient contraints de traverser les rails au péril de leur vie afin de poursuivre leur scolarité. Pour leur sûreté, ces potaches interpellent les pouvoirs publics afin d'installer une passerelle à proximité de la gare ferroviaire de Tazmalt.

Syphax Y.