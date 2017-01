Aménagement urbain au village Tifrit

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Le village Tifrit, situé en surplomb de la ville d’Akbou, est en passe de faire l’objet d’une opération de travaux publics relative à l’aménagement urbain, a-t-on appris d’un responsable de l’APC, le maitre de l’ouvrage. «Ce projet est inscrit sur des crédits ouverts dans le cadre du budget communal. Il est en voie de concrétisation, dans la mesure où il vient de faire l’objet d’une attribution provisoire», a indiqué notre source, précisant que l’attribution définitive du marché interviendra sitôt les recours éventuels, formulés par les soumissionnaires, examinés. S’agissant de la consistance des travaux, notre interlocuteur annonce La réalisation d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, le revêtement des voiries et la réalisation de l’éclairage public au profit de certains quartiers qui en sont dépourvus. Ainsi, une enveloppe budgétaire d’un montant de 5,6 millions de DA est mobilisée, pour prendre en charge les travaux, dont l’exécution nécessite 6 mois de délai. Fortement détérioré suite aux travaux de raccordement du village au réseau du gaz naturel, le réseau routier, desservant les différents quartiers, est devenu difficilement praticable. Idem pour les avaloirs qui ont été soit comblés par des amas de terre ou colmatés par des dépôts de gravats et autres matériaux de construction. «Le chemin qui fait jonction entre Tifrit et la RN26 nous donne du fil à retordre. A l’entrée du village, le problème se corse en raison de l’exigüité de l’axe routier. Pour croiser un autre véhicule, il faut soit rouler au pas ou carrément s’immobiliser», affirme un citoyen du village. «Tout le monde est incommodé par cette situation désastreuse qui dure depuis des années. Maintenant que le problème est sur le point d’être pris en charge, nous ne pouvons que nous en féliciter», souligne un autre habitant de Tifrit, commerçant de son état.

N. M.