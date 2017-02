720 postes d’emploi en perspective

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Béni Ksila, une station balnéaire située sur la côte ouest de Bgayet, à quelque 50 km du chef-lieu de wilaya, aura bientôt son port de pêche et de plaisance.

Les travaux de ce projet structurant, dont le coup d’envoi remonte à l’année 2012, ont atteint un taux d’avancement appréciable. «Le chantier est achevé à plus de 70%. En dépit de couacs causés par certains impondérables, les choses évoluent favorablement et nous sommes confiants quant à la livraison du projet dans des délais raisonnables», confie une source proche du dossier. Deux entreprises spécialisées, en l’occurrence Sotramest et Méditram réunies autour d’une société mixte, interviennent simultanément dans l’exécution des travaux. L’infrastructure portuaire est projetée sur un terre-plein déployé sur une superficie de 4,8 hectares. La plate-forme, gagnée en partie sur la mer, accueillera un ensemble de superstructures, à l’image des chambres froides, des cases pécheurs, ainsi que des cales de halage. Des remparts seront érigés pour prémunir les installations des assauts de la houle. Il s’agit de la construction de deux jetées sur les deux flancs du port. Le mouillage de la flotte sera assuré par deux appontements d’une capacité totale de 80 postes d’accostage, dont 60 petits métiers et 20 sardiniers. Financé dans le cadre du programme de soutien à la relance économique, ce nouveau port est doté d’une couverture budgétaire de 300 milliards de centimes, apprend-on. D’ores et déjà, on table sur la création de 720 postes d’emploi, dont 240 emplois directs et 480 emplois indirects. De par sa double vocation, production halieutique et activité touristique, l’infrastructure est appelée à jouer un rôle actif, en insufflant une nouvelle dynamique à l’économie locale. L’investissement est assurément un gisement d’avenir. Une promesse de richesse, d’autant plus attractive que pratiquement inépuisable.

N Maouche