Les retenues collinaires remplies réjouissent

Le long épisode de précipitations atmosphériques de ces dernières semaines a soulevé une vague d’euphorie et versé du baume dans le cœur des agriculteurs. Cette généreuse «manne céleste» a gonflé les cours d’eau et les cœurs. Elle a rempli les barrages et les retenues collinaires, ressourcé la terre, abreuvé les végétaux et renfloué la nappe phréatique. «Ces pluies fécondes, nous sommes les premiers à nous en réjouir. Notre activité est étroitement dépendante de cette précieuse ressource, dont la rareté nous a plongé dans une situation très alambiquée», soupire un jeune agriculteur de Tazmalt. «Nous faisons dans une culture de type pluvial. Par conséquent, chaque fois que Dame nature se montre avare en pluies, nos performances en sont automatiquement impactées», renchérit un céréaliculteur de Fénaia. Bien des agriculteurs de la vallée de la Soummam avouent avoir été sérieusement mis à mal par la longue disette hydrique de ces derniers mois. Le retour de ces pluies salvatrices, sonne comme une délivrance. Désormais, ils peuvent appréhender l’avenir avec assurance et sérénité. «Ces pluies fécondes sont une bénédiction. C’est, autant vous dire, une résurrection qui vient effacer d’un trait la funeste période d’aridité, qui s’est étendue jusqu’à l’arrière saison. Pourvu que ça dure ! Et quelque chose me dit que ça va durer», affirme, sur une pointe d’optimisme, un arboriculteur d’Ouzellaguen. «Mon point d’eau a frôlé le tarissement. J’ai dû recourir à d’incessants et coûteux travaux de fonçage, pour maintenir son débit à un niveau exploitable. D’autres précipitations seront sans doute au rendez-vous au cours des prochaines semaines», dira un maraîcher de la région de Seddouk exploitant un lopin de terrain à un jet de pierre de la Soummam. Un oléiculteur de Tamokra s’est dit, pour sa part, réjoui par cette manne providentielle et se déclare confiant pour l’avenir. «On ne peut que rendre grâce au ciel, et prier pour que Dame nature sera plus clémente à l’avenir, ce dont je suis, au demeurant, persuadé», souligne-t-il.

N Maouche