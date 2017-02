Les olives crues à 90 DA le kg !

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

La vente des olives crues est devenue un commerce "florissant" dans la vallée de la Soummam. En effet, depuis le début de la campagne oléicole, dont la fin de la cueillette a été retardée par les dernières intempéries, des dizaines de points de vente des olives crues ont vu le jour sur les accotements des différents tronçons parcourant cette région charnière, à l'instar de la RN26, la RN106, le CW42... Ces points sont tenus par des jeunes chômeurs qui aspirent gagner leur vie en attendant des jours meilleurs. Cette activité est lucrative à plus d'un titre eu égard à l'intérêt et l'importance de ce produit oléagineux dans la vie de tous les jours. Il est transformé après trituration en l'huile d'olive ou conditionné comme olives de table. Ainsi, des automobilistes qui empruntent ces tronçons, où se tiennent ces points de vente, n'hésitent pas à marquer des haltes pour s'enquérir des prix de cette denrée et en acheter. Ces personnes comptent parmi celles qui ne possèdent pas de vergers oléicoles, et qui trouvent en ces points de vente des d'olives crues à triturer dans les presses de la région, lesquelles vont leur revenir moins coûteuses que l'achat de l'huile d'olive, vu que cette dernière est proposée, depuis quelques semaines déjà, entre 600 et 750 DA le litre. Cette année, comme la production d'olives a reculé significativement, les prix des olives crues ont grimpé vertigineusement, pour atteindre actuellement les 90 DA/kg. Ce tarif, d'après les oléiculteurs de la région, "n'a jamais été atteint" dénotant du recul de la production cette année. Sur un autre registre, il est à relever les mauvaises conditions de stockage des olives dans ces points de vente, où elles sont en proie à la moisissure et la putréfaction. En effet, elles sont mises dans des sacs inappropriés, d'où dégouline une huile brute infecte, alors que les spécialistes préconisent de les mettre dans des caisses à l'air libre et dans un lieu sec pour ne pas les exposer à la putréfaction et aux parasites qui les altéreraient. C'est pour cela que l'huile d'olive produite dans nos contrées est toujours acide. Quant à sa conservation, c'est une autre paire de manche...

Syphax Y.