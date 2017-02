Le lait en sachet disponible, mais…

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Au niveau du douar d’Amdoun n’Seddouk, le lait en sachet est disponible sur les étals depuis quelques jours, mais à quel prix ? En effet, après une pénurie qui a duré des mois, durant lesquels il fallait galérer pour s’en procurer, le lait en sachet est, désormais, disponible chez les épiciers, mais à des prix sensiblement élevés. Ainsi, le sachet de lait, fabriqué dans les usines de la haute Vallée de la Soummam, doit, en principe, être vendu à pas plus de 25 DA (son prix réglementé), pour sa qualité de produit de première nécessité. Mais malheureusement, il a été constaté de visu qu’il est proposé à 30 dinars. Le sachet de lait, fabriqué par l’unité de Draâ Ben Khedda, à Tizi-Ouzou, en revanche, est vendu à 10 DA de plus que son prix réglementé, soit à 35 DA. Quant au sachet de lait de vache, il est proposé à 50 DA. Le citoyen lambda ne semble pas informé de l’origine de ces augmentations qui érodent sa bourse, déjà affaiblie par les augmentations, tous azimuts, d’autres produits. Notons qu’en plus de cette hausse, parfois le sachet de lait laissé dans des caisses à l’air libre se décompose. Et si par malheur, un consommateur découvre que le lait acheté s’est décomposé, il ne se fera pas rembourser par l’épicier pour les sachets avariés non utilisés. Les épiciers justifient cette augmentation pour deux raisons. La première c’est qu’ils achètent le lait en sachet en deuxième main, chez le grossiste ou un demi-grossiste qui prend une marge bénéficiaire. La deuxième est attribuée aux frais de déplacements de l’épicier qui se rend jusqu’à Akbou pour s’en approvisionner avec ses propres. Comme personne ne dit mot sur ces augmentations, le prix de 30 DA tend à se généraliser dans toutes les contrées de la commune de Seddouk ou même en ville, où très rares sont encore les épiciers qui le vendent à 25 DA. Le consommateur achète tout de même quel que soit le prix affiché, car cette denrée est indispensable pour la croissance des enfants et des adolescents.

L Beddar