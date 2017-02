Acquisition de bacs et corbeilles à ordures

Par DDK | Il ya 46 minutes | 52 lecture(s)

Devant la prolifération des dépôts d’ordures ménagères dans les espaces verts des cités, coins, rues et placettes de Seddouk, l’assemblée populaire communale a acquis divers quotas de bacs à ordures dans l’optique de redorer son blason à cette ville. Selon Bouchemaâ Seddik, président d’une commission à l’APC et responsable du service de la voierie communale, pas moins de 131 bacs à ordures, d’une capacité de 240 litres, ont été acquis et sont distribués, par quartier, afin d’éradiquer les dépôts d’ordures anarchiques. Notre interlocuteur a, par ailleurs, fait savoir qu’une campagne de sensibilisation a été menée afin de faire impliquer les citoyens dans le programme d’enlèvement des ordures, en indiquant la date de passage des camions dans chaque village et quartier. Cette mesure vise à emmener les citoyens à sortir leurs ordures ménagères quelques heures seulement avant le passage des camions de ramassage, pour en finir avec les dépôts d’ordures par terre une fois les bacs pleins. Chose qui attire chiens et chats errants qui déchirent les sacs en plastique et propagent les déchets un peu partout. Aussi, des corbeilles accrochées à des pylônes électriques contribuent à l’embellissement de la ville de Seddouk et invitent les citoyens à ne pas jeter les papiers, bouteilles d’emballage et autres par terre. Dans ce cadre, le responsable du service de la voierie communale a fait savoir que 109 corbeilles à déchets ont été acquises et réparties par quartier. Ces corbeilles sont vidées chaque matin par les éboueurs qui sillonnent les ruelles avec des brouettes, nettoyant trottoirs et avaloirs. De son côté, la société des travaux publics de la daïra de Seddouk a engagé des équipes d’ouvriers, qui travaillent sans relâche, pour rendre propres les fossés et les accotements de la RN74 et du CW141. Ces deux routes, desservant la ville Seddouk à grande circulation, sont des réceptacles des emballages de canettes de bières et de bouteilles en plastique vides. En outre, certains villages de la commune ne sont pas en reste de cette campagne de propreté, puisque les présidents d’associations et des notables ont acheté des corbeilles qu’ils ont installées partout, pour donner un meilleur visage à leurs localités. Il y a six ans de ça, ces villages ont été dotés par l’APC de bacs à ordures ménagères qui, en l’espace de quelques années, ont presque disparu. Quand le camion de passage s’absente, les ordures ménagères s’amoncellent et les villageois, pour éviter les odeurs nauséabondes qui s’y dégagent, procèdent à l’incinération des déchets.

L Beddar