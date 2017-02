Des associations dénoncent les élus

Par DDK | Il ya 49 minutes | 88 lecture(s)

Plusieurs associations activant sur le territoire de la commune d’El-Kseur dénoncent, en des termes véhéments, les «agissements négatifs et tendancieux» de l’ensemble des élus de leur circonscription.

Dans une déclaration transmise à notre journal, pas moins de onze associations fustigent la manière de faire de l’exécutif communal d’El-Kseur s’agissant notamment de la répartition des subventions au titre de l’exercice 2016. Dans ce chapitre, des associations de volley-ball, une discipline phare dans la ville d’El-Kseur, auraient été tout bonnement privées de subventions en 2015, indique-t-on. Les rédacteurs du document fulminent au passage au sujet «des retards considérables et injustifiés» mis dans le renouvellement des agréments des associations déjà en activité. Egrenant leurs griefs à l’encontre des élus de leur municipalité, les associations signataires de la déclaration indiquent que «la répartition des subventions de l’exercice 2016 a été faite sans aucune délibération alors que l’exercice en question est déjà clôturé», estimant que, de ce fait, «des associations seront privées de subventions, ce qui réduira considérablement les activités de certaines d’entre elles et provoquera la disparition pure et simple des autres.» Le maire d’El-Kseur et d’autres élus sont accusés par les leaders des associations signataires de la déclaration «d’abus d’autorité» vis-à-vis du mouvement associatif, tout en procédant, poursuit-on, à «la création tendancieuse de nouvelles associations dans le cadre de la loi 06/12 (…) pour des raisons partisanes et familiales». En conclusion, les rédacteurs de la déclaration invitent les autorités locales «à mettre fin à ce calvaire préjudiciable commis par le P/APC d’El-Kseur à l’encontre de la jeunesse locale (…), tout en qualifiant la situation que vivent les associations sportives, culturelles et sociales de la communes «d’alarmante».

F. A. B.