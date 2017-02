Des arrêts de fourgon sans abribus

Par DDK | Il ya 47 minutes | 80 lecture(s)

Les usagers des différentes lignes de transport par voie terrestre endurent le calvaire au quotidien au niveau des arrêts de fourgons, situés dans la ville de Tazmalt, à 85 kms au sud-ouest de Béjaïa. En effet, les dernières intempéries qu'a enregistrées la région ont mis à mal les voyageurs contraints d'attendre sous une pluie battante et un froid glacial l'arrivée des fourgons et autres minibus desservant plusieurs localités dont Ath Mellikèche, Akbou, Béjaïa, M'Chedallah et Bouira. Les différents arrêts que compte cette ville ne sont pas pourvus d’abribus à même de protéger les usagers contre le déchaînement des éléments de la nature. Le constat est affligeant surtout à l'arrêt des fourgons qui font la navette entre les chefs-lieux communaux de Tazmalt et Ath Mellikèche, où il n'existe pas la moindre ombre d'un abribus ! Cette situation qualifiée de "cauchemardesque" par les centaines de voyageurs qui y transitent, dure depuis des années sans que ce "fameux" projet de réalisation d'une gare routière à Tiouririne, "claironné" depuis des années par l'APC, ne voie le jour afin de délivrer les voyageurs de leur calvaire quotidien ! Actuellement, cet arrêt qui jouxte le siège de la daïra est transformé en véritable bourbier après la chute des dernières pluies. L'aire de stationnement est devenue carrément impraticable, et les transporteurs trouvent beaucoup de peines pour sortir leurs fourgons de toute cette gadoue gluante. "Les autorités communales ne peuvent-elles pas, au moins, recouvrir de tout-venant la surface de cet arrêt pour nous délivrer un tant soit peu de toute cette fange? Nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions-là !" fulmine un transporteur qui fait la desserte entre Tazmalt et Ath Mellikèche. Cet arrêt, le plus important dans cette localité, manque également en d'autres commodités les plus élémentaires comme les bancs, les toilettes, l'éclairage, un point d'eau,...Pour sa part, l'arrêt de fourgons sis au boulevard principal "Abderrahmane Mira" et qui jouxte le parc communal n'est pas mieux loti aussi. Cet arrêt utilisé par les transporteurs qui desservent les villes de Tazmalt et d'Akbou ne possède pas d'abribus, ni de bancs. Il est d'ailleurs trop exigu et, du fait qu’il soit aménagé sur l'accotement de ce boulevard, il a pour conséquences de créer des embouteillages le plus souvent. Pour finir, il y a aussi cet autre arrêt qui relie les villes de Tazmalt à M'Chedallah situé au lotissement Chaouati à la lisière de la RN26. Les flaques d'eau et la fange qui l'ont complètement envahi indisposent les centaines d’usagers qui y transitent et les transporteurs qui y activent.

Syphax Y.