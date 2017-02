Lancement d’une antenne ANSEJ

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Une antenne de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) vient d’ouvrir ses portes dans la ville d’Ighzer Amokrane, au chef-lieu communal d’Ouzellaguen. «L’inauguration de cette structure de proximité participe du souci évident de mettre nos services au plus près du citoyen, notamment la frange juvénile, dans le but de faire adhérer et bénéficier le plus grand nombre», dira un fonctionnaire de l’ANSEJ. «Nous ne pouvons qu’encourager les jeunes, désireux de monter leur propre affaire, à saisir cette opportunité pour concrétiser le rêve de leur vie. C’est, au demeurant, notre mission par excellence», ajoute-t-il. La proximité de cette structure ANSEJ contribuera, sans nul doute, à briser la frilosité chez les jeunes qui sont jusqu’ici peu ou pas tentés par l’aventure entrepreneuriale. C’est, assurément, un puissant appel d’air pour donner un prolongement concret à ses qualifications professionnelles, faire valoir ses compétences et mettre ses idées au banc d’essai. «Plus besoin de faire de longs et éreintants déplacements, pour déposer un dossier, s’enquérir de son évolution, ou demander un simple renseignement, comme c’était le cas par le passé», souligne un jeune d’Ouzellaguen. «Les choses deviennent, désormais, drôlement plus simples et plus faciles. Et cela ne peut que motiver les jeunes diplômés à s’engager dans la création de micro-entreprises», affirme un diplômé universitaire d’Ighzer Amokrane.

N. M.