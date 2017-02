Réalisation d’une salle polyvalente

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

La commune de M’cisna vient de réaliser une salle polyvalente, au grand bonheur des jeunes de la localité qui s’en serviront pour l’organisation diverses et innombrables activités. Le projet, qui a été financé en deux tranches, a coûté à l’Etat une somme avoisinant les 26.000.000,00 de dinars. Cette salle est située au chef-lieu communal sur une protubérance d’une colline et à la lisière d’une pinède aux arbres rabougris d’où se dégagent des senteurs odorantes qui chatouillent les narines. En effet, les rosiers et autres plantes d’ornement ont été plantés tout autour, permettent aux habitués des lieux et aux visiteurs de vivre en symbiose avec la nature. Ce joyeux édifice est venu, à point nommé, renforcer les structures de jeunesses déjà existantes et qui forment le patrimoine architectural de la ville et permettent, aussi, à la jeunesse locale, longtemps privée de distractions, de s’épanouir. Construite en R+1, cette structure est assortie d’une esplanade donnant sur la pinède. Elle est également reliée à la fibre optique. Salem est un jeune de Sidi Saïd qui trouve que cette salle polyvalente est un lieu de convergence des jeunes qui s’investissent dans le domaine culturel en créant des troupes de théâtre, de musique, etc. Les amoureux de la lecture trouveront aussi un espace où lire, grâce à la salle de lecture mise à leur disposition. M’cisna, qualifiée autrefois d’une commune pauvre de par son isolement, a assuré son développement doucement et sûrement, rattrapant aujourd’hui un retard de plusieurs décennies.

L Beddar