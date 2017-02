Un service d'urgences désormais en H24

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

La couverture sanitaire de la polyclinique de Tamokra, sise au chef-lieu communal, laquelle était assurée auparavant de 8h à 18h, est passée, depuis le 1er du moins en cours, au fonctionnement en mode H/24, après l'ouverture d'un service des urgences. C'était les autorités locales qui ont inauguré, mercredi dernier, ledit service en présence du staff médical de la polyclinique et des citoyens de la commune, venus en force pour assister à cet événement important pour la localité, a-t-on appris de sources locales. Ce service, qui est en fait une garde d'astreinte médicale, est assuré par un médecin de garde, lequel prendra le relais de 18h à 8h du matin, pour assurer les soins et les consultations médicales durant la nuit, où les éventuels patients de la localité seront pris en charge. Notons que tout le matériel a été mis à la disponibilité du praticien, afin de mener à bien ses tâches consistant en la prise en charge des cas urgents et des consultations médicales nocturnes. La création de ce service est perçue comme une bouée de sauvetage par les citoyens de la commune, en ce sens que cela leur permet de bénéficier des premiers soins et des consultations médicales nocturnes près de chez eux, au lieu de parcourir des dizaines de kilomètres, en souffrant durant le trajet qui les sépare du pavillon des urgences de l’hôpital d'Akbou ou du point d'urgences qui existe au niveau de l'EPSP de Seddouk. "La mise en service de ce point d'urgences ne peut que réjouir tous les citoyens de la commune de Tamokra. Cela fait des années que nous réclamons ce service, ô combien vital pour nous ! Maintenant, nous ne sommes plus obligés de parcourir des dizaines de kilomètres durant la nuit à la recherche d'un médecin», dit, avec beaucoup de satisfaction, un habitant du chef-lieu de Tamokra.

Syphax Y.