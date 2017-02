Le sachet de lait plus cher

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

Le lait en sachet continue encore de défrayer la chronique avec une pénurie qui frappe ce produit de première nécessité, à laquelle s'ajoute une grave entorse à ses prix, pourtant administrés par l'Etat. En effet, il est constaté que dans plusieurs localités de la wilaya que le sachet de lait ne se vend pas à son prix subventionné, soit 25 DA, mais à des tarifs majorés illégalement par des commerçants. Ces derniers n'hésitent pas à augmenter unilatéralement les prix de ce produit de base en le portant à 27 DA, voire plus. Et c'est le cas, parmi tant d'autres, dans la localité de Timezrit, située à une cinquantaine de kms de Béjaïa, où le sachet de lait pasteurisé se vend dans les commerces de l'alimentation générale à 27 DA, indiquent des sources locales. Les commerçants de cette localité justifient cette augmentation des prix du lait pasteurisé aux "frais" du transport qu'ils engagent. Selon leurs dires, ils s'approvisionnent des localités de Sidi Aïch et d'El Kseur, ce qui leur occasionne des "frais supplémentaires". Néanmoins, les consommateurs, de leur côté, ne voient pas d'un bon œil cette majoration de 2 DA pour chaque sachet de lait qu'ils payent de leurs poches, alors que ce produit est subventionné par l'Etat, donc il est "illicite" de modifier ses prix. Outre cette augmentation, une pénurie palpable de cette denrée de première nécessité a été constatée dans les magasins de la localité et même un peu partout sur le territoire de la wilaya. Par conséquent, la vente du lait en sachet est rationnée drastiquement par les commerçants de la localité, lesquels procèdent, aussi, à la vente concomitante du lait frais de vache ensaché.

Syphax Y.