Le cimetière chrétien à l’abandon

Abandonné depuis plus d’un demi-siècle, le cimetière chrétien de la coquette station balnéaire d’Aokas a subi beaucoup de dégâts. D’une superficie de 5000 mètres carrés environ, clôturé avec la pierre de l’époque, le cimetière englobe plus d’une cinquantaine de tombes construites entre 1900 et 1962. Marcel Gagdy, un des administrateurs principaux de la commune mixte d’Oued Marsa, avant l’indépendance, dont le siège était la ville d’Aokas pour une quinzaine de douars allant de Mansourah à Kendira, y est enterré aux côtés de Tourneux, un colon qui était le propriétaire de la fameuse ferme qui a servi de centre de torture, et d’autres colons.

