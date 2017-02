Le projet du gaz aux pas de tortue !

Par DDK | Il ya 17 minutes | 23 lecture(s)

L’attente se fait languissante pour la population de la commune d’El Flay. Et pour cause, le projet de raccordement de leurs foyers au réseau du gaz naturel n’en finit pas de tirer en longueur. Se faisant l’écho de la préoccupation de ses administrés, l’édile communal est monté au créneau pour pointer à l’index cette situation dommageable, en exhortant du même coup, le maitre de l’ouvrage à intervenir. «Cela dure depuis deux longues années. Les entreprises engagées dans le projet interviennent sur le chantier pendant un certain temps, avant de s’éclipser pour une longue période», fait-il remarquer, estimant le taux d’avancement des travaux à 70%. Le maire d’El Flay a déclaré avoir fait venir le superviseur sur les lieux à plusieurs reprises, tenu des réunions régulières avec les maitres d’œuvres et saisi par écrit les autorités concernées. «Tous nos efforts pour faire avancer les choses ont été vains. Même la population commence à montrer des signes de lassitude par rapport à ce retard», se plaint le P/APC. Certains villageois nous ont fait part de leur sentiment de désappointement et de ras-le-bol devant les interruptions à répétition des travaux et les désagréments y afférents. «Le projet semble faire du surplace, et nous subissons au quotidien le contrecoup de ces excavations non colmatées, des trous béants, des routes délabrées et des caniveaux obstrués», tempête un citoyen du village Izghad. Tout aussi remonté, un autre habitant du chef-lieu communal renchérit: «Toutes nos routes, nos rues et nos venelles sont transformées en véritables foutoirs. Notre commune entière est à l’état de chantier. Les entreprise réalisatrices s’en foutent royalement et le maitre de l’ouvrage ne semble pas s’inquiéter outre mesure». Moins critique et un tantinet flegmatique, un retraité du village Ath Daoud tempère : «C’est vrai que nous sommes pénalisés par tant de retard. Cependant, il faut garder raison, tout en continuant à interpeller qui de droit pour faire évoluer positivement les choses».

N. M.