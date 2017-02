Le conducteur meurt dans l’accident

Par DDK | Il ya 16 minutes | 29 lecture(s)

Les habitants du village Ighil n’Djiber dans le douar d’Amdoun n’Seddouk sont consternés en apprenant la mort subite, avant-hier, d’un des leurs. Il s’agit de la mort d’un homme de 42 ans, répondant aux initiales de C. S., survenue suite au renversement du tracteur qu’il conduisait. L’intervention énergique et rapide des agents de la protection civile n’a pu sauver la victime qui a rendu l’âme sur les lieux du drame. La dépouille du défunt a été transférée au service des urgences de la polyclinique de Seddouk où un médecin de garde a constaté le décès avant d’ordonner son acheminement vers la morgue de l’hôpital d’Akbou pour être examinée par un médecin légiste. Les éléments de la gendarmerie nationale étaient aussi présents sur les lieux et ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’accident. D’après des informations recueillies ça et là, la victime faisait du bénévolat en transportant avec son tracteur le déblaiements de terre que dégageait un engin qui terrassait l’assiette de terrain choisie pour l’implantation de la nouvelle mosquée de son village. La mauvaise nouvelle s’est vite répandue à travers les villages de la commune.

L Beddar