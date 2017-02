«Nous attendons la fibre optique»

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

«L’antenne administrative du village Iguerane Herrat est fin prête. Nous attendons qu’elle soit équipée de fibre optique, pour procéder à sa mise en service», a déclaré, en substance, le maire de Sidi Ayad.

Réalisée in extenso, par le concours de crédits issus des plans communaux de développement, l’ouvrage a été achevé il y a déjà plusieurs mois, indique-t-on. Le réseau de fibre optique, auquel est subordonnée l’ouverture de la structure, est déployé au chef-lieu communal, nous informe-t-on encore. L’extension du réseau vers le village Igueran Herrat, situé en surplomb du chef-lieu communal, est retenue au programme, nous confie le premier responsable de l’APC. Pour sa part, un responsable d’Algérie-Télécom, nous fera savoir que «le projet sera réalisé par notre entreprise, en collaboration avec les services de l’APC. Ces derniers interviendront dans les travaux d’ouverture des tranchées, tandis qu’Algérie-Télécom prendra en charge le volet relatif à la fourniture et la pose du câble, de même que l’assistance technique», affirme-t-il sans toutefois avancer une quelconque échéance quant au lancement des travaux. Quelques citoyens du village Iguerane Herrat, avec lesquels nous avons eu un brin de causette, ont appuyé à l’unisson la réalisation de cet équipement, tout en se disant alléchés par les facilités administratives qui se profilent à l’horizon. «Il faut rendre hommage aux responsables de l’APC de s’être engagés sur un tel projet de proximité, dont les retombées positives sur le quotidien des villageois seront indéniablement importantes», jubile un retraité d’Iguerane Herrat. Et à un autre habitant de ce village de faire chorus : «Nous avons toutes les raisons de voir la vie en rose et d’entrevoir l’avenir avec beaucoup d’espoir. L’eau de Tichi Haf, le gaz naturel et prochainement le service d’état civil ; cela fait trop de bonnes nouvelles pour ne pas s’en réjouir».

N. Maouche