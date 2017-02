Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

des journées portes-ouvertes sur la formation professionnelle ont été organisées par le CFPA de Kherrata, du 5 au 9 février, au niveau de la salle des fêtes de l’APC, à l’intention des jeunes sans emploi des communes de la daïra, particulièrement ceux touchés par l’échec scolaire. C’est une occasion pour eux, à travers les différents stands mettant en relief les différentes spécialités de formation et d’apprentissage dispensées par cet établissement et de mieux s’enquérir des possibilités qui leur sont offertes pour assurer leur avenir. Durant la période de ces portes ouvertes, il a été constaté la présence des cadres formateurs pour chaque spécialité, qui ont répondu à toutes les questions posées par les groupes de jeunes qui se sont déplacés en cette circonstance et qui y sont visiblement intéressés au vu des choix multiples qui leurs sont proposés, entre autres la formation sur l’électricité –bâtiment, la plomberie sanitaire, la mécanique-auto, la menuiserie-aluminium et autres spécialités, des filières qui offrent des possibilités d’offres de postes d’emploi sur le marché. En plus des actions de sensibilisation menées au profit de ces jeunes, des dépliants ont été mis à leurs dispositions sur les différentes formations assurées par le CFPA pour les inciter à s’orienter à leurs choix. À l’occasion de la tenue de ces portes ouvertes sur la Formation, il y a eu la participation de l’Agence locale de l’emploi de Kherrata dont les cadres de cet organisme ont donné aux jeunes présents toutes les explications ayant trait au Contrat - Formation-Emploi et les autres missions de l’ANEM, en même temps des ateliers de techniques de recherches d’emplois ont été animés au profit des sections sortantes du CFPA de Kherrata, en soulignant par ailleurs que les définitions, les conditions d’éligibilité et les objectifs des différents dispositifs d’insertion professionnelle à savoir l’Anem, Angem, Cnac, Pnrda, Andri, l’Ansej ont été affichés en cette occasion à l’intention de ces jeunes à la recherche de voies d’insertion dans la vie active.

S.Zidane