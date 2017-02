Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Le Président de l’assemblée populaire communal d’Amalou, une commune relevant de la daïra de Seddouk, M. Djamel Azzoug, par le biais d’un avis à l’intention de la population affiché dans toutes les localités, informe les citoyens qu’une campagne d’abattage de chiens errants a débuté le 2 février et se poursuit jusqu’au 15 mars. Elle aura lieu chaque week-end dans tous les villages de 21h à 1h du matin. Pour éviter tout accident qui pourrait survenir aux animaux domestiques, l’édile communal, en guise de sensibilisation, lance un appel aux propriétaires de chiens et chats leurs demandant de les garder enfermer chez eux. Il a terminé en leur signalant que l’APC déclinerait toute responsabilité dans l’abattage accidentel d’un animal domestique errant dehors. Pour ceux qui ne le savent pas, l’abattage des chiens errants est une initiative louable du fait que les clébards constituent un danger certain pour les humains car ils sont vecteurs de la rage, une maladie mortelle qui nécessite un traitement lourd quand le sujet contaminé est pris en charge médicalement. La contamination touche parfois même le bétail. Pour toutes ces raisons, les propriétaires de chiens doivent impérativement les vacciner contre cette terrible maladie car eux et leurs familles sont les premiers exposés à la contamination, évidemment. Les chiens errant font des dégâts énormes en ville. Ils déversent les poubelles pour trouver quoi manger, en période de copulation, ils se baladent en meute dans les ruelles faisant peur aux passants quand ils ne les agressent pas, ils aboient durant la nuit, tirant de leur sommeil ceux qui dorment. Depuis l’avènement des dépotoirs d’ordures ménagères sur les accotements de routes à grande circulation, les chiens errants les écument. En traversant les chaussées, combien d’automobilistes l’ont échappé belle en heurtant un clébard.

L. Beddar