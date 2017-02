Par DDK | Il ya 41 minutes | 59 lecture(s)

Le centre de formation professionnelle et de l'apprentissage (CFPA) Ahcène Méziane de Tazmalt a vibré, mercredi et jeudi derniers, au rythme des journées portes-ouvertes sur la formation professionnelle. En effet, cette manifestation annuelle a été organisée en prévision de la rentrée professionnelle, session de février 2017, laquelle interviendra officiellement le 26 février prochain. Dans la foulée, les inscriptions au niveau de ce centre ont démarré depuis le 2 du mois dernier pour s'étaler jusqu'au 18 du mois en cours. Les journées de sélection et d'orientation sont prévues, quant à elles, du 19 au 21 du mois en cours. Durant ces deux journées portes-ouvertes, il a été noté une présence appréciable de la masse juvénile, venue s'enquérir des modalités d'inscription ainsi que de la nomenclature de formations offertes par ce CFPA. Des ateliers et autres étals ont été installés, pendant ces deux journées, le long de l'allée principale du CFPA, pour informer et inciter les jeunes à opter pour les formations de leur choix. Ainsi, des ateliers d'électricité, de maçonnerie, de boiserie, d’électromécanique, de couture, de gâteaux et bien d'autres ont vu le défilement de dizaines de jeunes, entre curieux et enthousiasmés à mener une formation qui leur convient. «Personnellement, j'ai porté mon choix sur la spécialité menuiserie aluminium et PVC. C'est un créneau très demandé sur le marché et qui pourrait garantir mon avenir une fois le diplôme en poche. Je pourrais, aussi, m'installer à mon propre compte en ouvrant un atelier. La demande sur le mobilier en aluminium et PVC, comme les fenêtres, les armoires, les portes, les comptoirs... connaît une ascension fulgurante ces dernières années. J'ai opté pour cette formation d'une durée de 18 mois, laquelle sera couronnée par un CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle). D'ailleurs, je viens de m'inscrire aujourd'hui (jeudi dernier, ndlr)», affirme un jeune de Tazmalt. Comme lui, ils sont des dizaines à avoir choisi de suivre une formation dans ce CFPA, car la majorité sait pertinemment que dans la vie il faudra avoir un métier diplômé pour entrevoir l'avenir sous de bons auspices. Le CFPA Ahcène Méziane offre, ainsi, une nomenclature riche et variée aux futures stagiaires avec deux types de formations : résidentielles et par apprentissage. On peut trouver par exemple l’électricité automobile, l'électricité bâtiment, l'installation sanitaire et plomberie, comptabilité, informatique, secrétariat, prêt-à-porter, magasinier, photographe et beaucoup d'autres formations d'avenir.

Syphax Y.