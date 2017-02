Le nouveau CEM bientôt mis en service

Par DDK | Il ya 40 minutes | 69 lecture(s)

Le nouveau CEM d’Akfadou, érigé au chef-lieu communal Tiniri, est fin prêt. «Son ouverture interviendra dans les prochaines semaines», dira en substance M. Haddadou, premier magistrat de la commune. Lors d’une virée dans ce nouvel établissement, il a été constaté que ce dernier est un joyau d’architecture. De type base 4 (entendez 12 salles de classe), cette école dispose en sus du bloc pédagogique, d’un bloc administration et d’un bloc logement, dont les travaux sont toujours en cours. Le collège est construit en remplacement du vieux CEM de Tiniri, qui renferme de l’amiante dans les parois de ses locaux. «La vieille bâtisse est appelée à être rasée, après le transfert des élèves et du personnel vers le nouveau collège», a indiqué le maire. Seule la structure abritant le service de la demi-pension trônera encore comme un corps incongru, dans un coin de l’établissement, car son remplacement n’est pas prévu dans le projet. Il sera inscrit ultérieurement, dans le cadre d’une opération d’extension, informe-t-on. Ainsi, après plusieurs décennies de cohabitation avec ce matériau cancérigène qu’est l’amiante, parents d’élèves et personnel éducatif sont soulagés de voir cette menace écartée. «C’est à la fois rassurant et sécurisant. Nous sommes comblés d’aise», résume un parent d’élève, dont deux enfants sont scolarisés au CEM de Tiniri. «Écarter un danger potentiel et avéré ne peut que nous réjouir», souligne un ex-enseignant d’Akfadou, admis à la retraite.

N. Maouche