La carte à puce en phase de distribution

Par DDK

Les anciennes cartes de Fellahs ne seront plus d'usage dorénavant dans la wilaya de Béjaïa, elles seront bientôt remplacées par des cartes magnétiques à puce infalsifiables.

C'est, en tout cas, la chambre d'agriculture de la wilaya de Béjaïa qui a donné l'information, en lançant un appel à tous les agriculteurs inscrits sur le fichier de la wilaya à se rapprocher de ses services afin de se faire délivrer cette carte à puce. Cette opération de modernisation et de rénovation des cartes d'agriculteurs a été lancée dans plusieurs wilayas du pays, depuis 2015, pour "atterrir" actuellement dans la wilaya de Béjaïa. La carte en question, en plus d'être infalsifiable, contient tous les renseignements de son détenteur, comme l'identité, les coordonnées et la nature de l'activité exercée entre autres. Cette carte permettra aussi d'assainir et de réactualiser la liste des paysans activant au niveau de la wilaya de Béjaïa, où ils disposeront, chacun d'entre eux, d'un numéro national d’enregistrement attribué par la chambre nationale de l'agriculture. La généralisation de l'utilisation de cette carte magnétique entre, dans la foulée, dans le cadre de la modernisation du secteur agricole, et de permettre dans le même sillage aux agriculteurs de bénéficier des différentes aides et autres mécanismes de soutien à l'agriculture à l'instar des crédits RFIG et Ettahadi. Et grâce à cette carte infalsifiable, toutes les données concernant le détenteur seront sous contrôle de la tutelle qui les exploitera de manière optimale. Aussi, par le truchement de cette nouvelle donne, ce seront les véritables agriculteurs qui s'occupent sérieusement du développement agricole qui seront ciblés. Mais avant l'établissement de cette carte à puce, des contrôles seront effectués pour les formalités de vérification.

Syphax Y.