Les ressources hydriques sous-exploitées !

La fonte des neiges qui ont chuté abondamment ces dernières semaines a permis aux multiples sources et cours d'eau qui parcourent les territoires de la commune d'Ath Mellikèche d'augmenter le débit de leurs eaux et de couler à profusion. En effet, la localité d'Ath Mellikèche, située à 85 kms au sud-ouest de Béjaïa, est connue pour ses multiples sources d'eau douce qui sourdent des entrailles des cimes qui la surplombent. Une manne hydrique somme toute exceptionnelle pour cette région perchée à près de 1000 mètres d'altitude. Avec le processus de fonte des neiges, des rigoles et autres ruisseaux ont fait leur apparition en coulant un peu partout des hauteurs de la localité. Néanmoins, cet énorme potentiel hydrique se trouve toujours sous-exploités dans la région. L'on assiste impuissants à ces milliers d'hectolitres d'eau, résultant de la fonte de neiges, qui se perdent quotidiennement sans profiter amplement à cette commune à vocation agropastorale. Effectivement, toute cette eau, qui dévale des contreforts perchés de la municipalité d'Ath Mellikèche, ruissèle pour rejoindre l'oued Sahel sans aucune digue ni retenue pour être exploitée localement. Dans cette région d'Ath Mellikèche, il existe trois (3) grandes sources qui ont un débit puissant et dont les eaux alimentent des rivières coulant en aval. Il s'agit respectivement de la source d'Iwraghène laquelle alimente l'oued Ath Mellikèche, la source d'Igoudhal et enfin la source de Tabouda qui alimente l'oued Allaghène en aval. Ces trois sources au débit appréciable ne sont pas exploitées à fond, en voyant leur eau se perdre dans les méandres des oueds alors qu’elles pourraient servir le secteur agricole de la localité. En effet, bon nombre d'agriculteurs de la commune souhaitent l'exploitation des rivières de la localité en aménageant des bassins versants et des retenues collinaires pour le stockage des eaux des ruissellements. En période d'intempéries, des quantités impressionnantes d'eau coulent abondamment sur la surface sans pour autant être exploitées pour l'irrigation des arbres fruitiers et des maraîchages et même pour la consommation avec le traitement des eaux! "C'est regrettable que de constater toutes ces eaux qui se perdent dans la nature sans que l'on puisse en profiter. Si seulement les pouvoirs publics avaient pensé à ériger des micro-barrages dans les zones montagneuses pour stocker les eaux des pluies et des neiges!" regrette un arboriculteur de la localité de Tabouda. Dans la foulée, le relief topographique de la municipalité d'Ath Mellikèche permet amplement la réalisation d'ouvrages de stockage des eaux pluviales, étant donné qu'il existe des ravins profonds où l'on pourrait réaliser des digues pour retenir les eaux de torrents! En plus, ces retenues ne seront pas coûteuses, en ce sens que l'exploitation de leurs eaux sera axée sur le système gravitaire sans l'utilisation de pompes hydrauliques ni d’électricité. Ces ouvrages pourraient s’avérer cruciaux surtout pendant la saison estivale où l'eau manque cruellement dans ces contrées !

Syphax Y.