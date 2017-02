Raccordement prochain de 240 foyers

Par DDK | Il ya 30 minutes | 27 lecture(s)

Les travaux d’acheminement du gaz naturel au village Boutagout, situé à la périphérie de la ville d’Ighzer Amokrane, chef-lieu communal d’Ouzellaguen, vont bon train. «En dépit des conditions climatiques défavorables et de certains impondérables, le projet est en passe d’aboutir», informe une source proche du dossier. «À présent, on en est aux travaux de branchements individuels, lesquels ont connu des interruptions au cours de ces dernières semaines pour cause d’intempéries», ajoute notre source. Inscrit dans le cadre du précédent plan quinquennal (2010/2014), le projet a été lancé durant le dernier trimestre de l’année 2014, rappelle-t-on. En tout, ce ne sont pas moins de 240 foyers qui seront connectés au réseau à la faveur de ce projet, qui prévoit la mise en place de 18 km de linéaire de réseaux, tous diamètres confondus. Gagnés par la lassitude et excédés par des années de poireau, bien des citoyens de Boutagout laissent éclater leur rancœur et disent s’inscrire en faux contre le discours lénifiant des officiels. «C’est bien beau de décréter que tout va pour le mieux. Néanmoins, de tels déclarations ne résistent pas à l’épreuve du terrain, car la réalité est tout autre», fulmine un habitant, attestant que le projet est grevé par de multiples déboires. Un autre citoyen pointe à l’index l’entreprise réalisatrice : «L’entreprise en charge des travaux n’en fait qu’à sa tête en intervenant par intermittence. Le chantier est ouvert depuis 2014, et les choses traînent encore en longueur», affirme-t-il, interloqué. «Pourquoi les responsables en charge de ce projets n’interviennent-ils pas pour remédier à cette situation qui ne profite à personne et qui pénalise la population du village?» s’interroge-t-il encore.

N. M.