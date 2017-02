Alerte aux éboulements !

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

En dépit des travaux dont il a bénéficié ces dernières années, le chemin de wilaya n°35 (CW35) présente quelques dégradations à certains endroits.

Ces dernières sont dues, essentiellement, à l'absence de travaux d'entretien et aux intempéries qui ont vite fait d'user la couche bitumeuse. En effet, ce tronçon névralgique qui passe par les communes de Bouhamza et Amalou se détériore, au grand dam des centaines d'usagers qui l'empruntent au quotidien. Toutefois, les automobilistes qui traversent ce chemin déplorent le délabrement de la couche bitumeuse d'une section de ce chemin laquelle est située dans la localité de Biziou dans la commune d'Amalou, où environ 2 kms entiers du CW35 se trouve en proie à l'usure. Cette situation, peu reluisante, a fini par excéder les transporteurs de voyageurs de la localité qui ont fait savoir bruyamment leur mécontentement, il y a quelques jours de cela, au sujet de la non-prise en charge par les pouvoirs publics de cette section du CW35 qui va de mal en pis. Dans le même contexte, les usagers de l'autre partie du CW35, qui se trouve sur les territoires de la commune de Bouhamza, déplorent, également, l'état peu enviable de cet axe routier qu'ils empruntent journellement, à cause des chutes de grosses pierres, provenant des falaises surplombant ce chemin, et d’affaissements de terrain. Ce problème lancinant revient de façon récurrente sans qu'une solution adéquate ne soit trouvée pour la sécurité des usagers. Dans la suite, des usagers attestent que des éboulements et des glissements de terrain se produisent le plus souvent dans la localité d'Ighil N'tala par qui passe le CW35. "Nous empruntons la peur au ventre ce chemin d'où déboulent de grosses pierres, de temps en temps, en obstruant le passage. Ces dernières pluies tombées ont fini par fragiliser les pentes en haut de ce chemin. Cela sans prendre en considération des blocs de pierres restés en suspens et qui peuvent déboulonner à tout moment", déplore un usager habituel de ce tronçon.

Syphax Y.