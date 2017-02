Les habitants de Zountar menacent de fermer la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Devant l’état déplorable de la route Takrietz - Souk-Oufella, traversant le village de Zountar, les habitants de ce dernier ne comptent pas rester les bras croisés au vu du «laxisme» des premiers responsables de la commune éponyme. Cet axe routier, parsemé de nids-de-poule et de crevasses, est devenu pratiquement non carrossable. Ainsi, les habitants du village Zountar, situé en contrebas du chef-lieu communal, ont pris le taureau par les cornes en annonçant, via une déclaration rendue publique, qu’ils procéderont à fermeture de la mairie Souk-Oufella, dimanche prochain. D’après la même déclaration, le recours à la fermeture de la RN26 n’est pas écarté aussi. «La situation est des plus désolantes. La route qui traverse notre patelin est dans un état lamentable. Depuis son revêtement, qui remonte à des lustres, cette route est laissée telle quelle sans que les responsables locaux ne se fassent du mouron», déplore un habitant de Zountar. Le calvaire s'accentue, notamment, en hiver lorsque les villageois ne trouvent aucun moyen de transport pour se rendre au chef-lieu communal ou rallier la RN26. Selon un villageois, le transport fait grandement défaut en raison de l'impraticabilité de la route. «Le recours au système D connait ses jours de gloire dans notre village», ironise un autre villageois. Les travaux réalisés en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement et de gaz ont mis à nu ce qui reste de cette voie routière. De moult missives ont été adressées aux responsables locaux et au premier magistrat de la wilaya, mais en vain, déplorent les habitants, qui signalent, par ailleurs, le problème de l'obstruction des avaloirs dans leur village.

Bachir Djaider