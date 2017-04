Cap sur l'aménagement urbain

Par DDK | Il ya 2 heures 28 minutes | 174 lecture(s)

La commune d'Ath Mellikèche, située à 80 kms au sud-ouest de Béjaïa, est nichée sur une zone montagneuse au relief accidenté. Constituée de 22 villages, cette municipalité, à l'histoire riche, peine à amorcer l'essor salutaire, et ce à cause de multiples entraves. Comptant essentiellement sur les subventions de l'État et l'aide précieuse qu'apporte aussi sa communauté immigrée établie en France surtout, Ath Mellikèche s'en tire à bon compte en dépit de tout. En matière de développement local, la commune est assujettie à des difficultés et autres insuffisances dans presque tous les volets. Sur le plan aménagement urbain, pour l'illustration, beaucoup reste à faire dans cette contrée où le relief n'est pas fait pour faciliter les choses. Par ailleurs, ce volet se taille la part du lion dans le budget communal, jugé "insuffisant", en revanche, par les autorités locales. Néanmoins, cela n'empêche pas pour autant l'APC d'effectuer certaines opérations ayant trait à ce point précis. Ainsi, l'on prévoit plusieurs projets dans l'aménagement, et ce, afin d'améliorer un tant soit peu le cadre de vie des citoyens de la municipalité. Les localités de Tabouda et Lemcella sont concernées par un projet de réfection et de prolongement de leurs réseaux de l’assainissement, et ce, sur une distance linéaire de 1320 mètres. Pour sa part, le village d'Ayacha bénéficiera d'une opération d'achèvement du bétonnage de ses ruelles restées longtemps dans un état dégradé, empêchant les villageois de ce fait de mener une vie paisible, car elles s'embourbent à la moindre chute de pluie. L'école primaire "Mira Amar", sise au village Taghalat, est concernée, également, par des travaux d'achèvement de la cantine de 100 rations. Les travaux en sont à la troisième et dernière tranche. Cette réalisation permettra aux élèves de cette école de prendre des repas chauds, eux qui ont souffert durant des années de l'absence d'une demi-pension. Dans le même sillage, il est prévu l'achèvement de l'aménagement d'une piste au lieu-dit "Tigrazin" dans la même commune.

Syphax Y.