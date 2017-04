Ouverture prochaine

Par DDK | Il ya 2 heures 29 minutes | 165 lecture(s)

Le Parc national du Gouraya (PNG) s’apprête à ouvrir un musée dédié à la protection de la biodiversité dans la région de Béjaïa.

Ce projet revêt une importance vitale pour la protection de l’environnement dans toute la région. Le musée se présente sous forme d’une série de box hermétiques, chacun présentant un échantillon vivant de cette biodiversité.

A titre d’exemple, l’on y trouve des plantes vivantes servant de décor, pour expliquer l’habitacle des espèces animales vivant dans la région. Les espèces présentées sont empaillées, dont certaines ont été réalisées il y a plus d’une cinquantaine d’années. Les box se suivent de façon progressive, chacun est consacré à la biodiversité d’une région en particulier. Fourmis, abeilles, singes, reptiles,…

A noter que le musée est gardé à température contrôlée, et lesdits box ont été informatisés. A chacun a été associée une tablette numérique grâce à laquelle les visiteurs, en plus de regarder le contenu du box, peuvent aussi en savoir plus sur les éléments qui pourraient les intéresser. Ainsi, un complément d’information est en tout le temps disponible et à la disposition du public. Des guides ont aussi été formés pour accompagner les visiteurs et leur donner les informations désirées.

L’objectif de ce musée, comme beaucoup d’autres, est pédagogique. Il a pour mission de sensibiliser les visiteurs à l’importance de la préservation de la faune et de la flore de la région, «car elles font partie de notre environnement immédiat». Au centre du musée, un grand box a été aménagé afin de présenter les autres espèces qui font la richesse de notre pays. Que ce soit au Sud ou au Nord, plusieurs autres espèces, pas forcément disponibles à Béjaïa, sont ainsi exposées au public, après que leur habitat naturel a été reconstitué. Ledit Musée est à l’état de finition. Les responsables en charge de sa réalisation en sont aux dernières retouches, affirment-ils.

Ils espèrent que l’établissement soit opérationnel avant la saison estivale ‘’afin que l’ensemble des visiteurs aient la possibilité de le découvrir et profiter de l’enseignement qu’il dispense au travers de l’exposition de ses œuvres’’. Le Musée est situé au rez-de-chaussée du siège du PNG sur la route de Gouraya, facilement accessible à tous les visiteurs. L’on n’attend, dès lors, que son inauguration qui sera faite incessamment, selon les responsables du PNG.

De l’avis de beaucoup d’amoureux de la nature, c’est une immense réalisation que vient de faire cet organisme, sachant que le PNG est le plus petit parc officiel protégé de notre pays. Pour rappel, le parc national de Gouraya accueille environ 1 200 000 visiteurs par an, surtout en période estivale. Le mont Gouraya avec ses 660m domine le parc.

La flore et la faune y sont variées, dont le macaque berbère et le chacal doré qui vivent dans les forêts du parc. Aussi, le parc a été classé «réserve de biosphère» par l'UNESCO en 2004. La wilaya dfe Béjaïa reste l’une des destinations privilégiée du tourisme balnéaire en Algérie.

Les visiteurs viennent de toutes les régions du pays, mais aussi de l’étranger pour visiter Gouraya, le Cap Carbon, les Aiguades et tous les autres sites comme les Babors ou la vallée de la Soummam.

N Si Yani.