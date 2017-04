Légère baisse des prix des légumes

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Les prix des légumes ont enregistré une sensible baisse, au cours de cette dernière semaine à Sidi Aïch. C’est du moins ce qui l’on a constaté sur les étals du marché hebdomadaire de la ville, qui se tient les mardis et mercredis. Le mouvement baissier a touché pratiquement tous les légumes. À commencer par la pomme de terre. Quoique timide, la mercuriale de la patate a dévissé, pour s’établir autour de 80 DA le kilo. Le prix de ce tubercule, fort prisé par les ménages, est appelé à chuter davantage au cours des prochaines semaines, prévoit-on. Même si son efficacité est toute relative, la mise en branle du dispositif de régulation «SRYPALAC», notamment par l’opération de déstockage, a contribué au recul des prix. Une tendance qui va sans nul doute se poursuivre, avec l’arrivée sur les étals, au début du mois de mai, de la nouvelle récolte. Les autres légumes ont globalement emprunté la même courbe descendante. En effet, la carotte, le navet, la courgette, la salade et le concombre, s’échangent autour de 50 DA le kilo seulement, cédant, ainsi, près de 30% de leur valeur marchande. La mercuriale du piment, du poivron et des petits pois a aussi lâché du lest, en passant sous la barre symbolique des 100 DA. Dans cette bourse des légumes, seule la tomate fait de la résistance et se maintient dans la zone rouge, en s’affichant autour de 140 DA le kilo. Idem pour le haricot vert, vendu à 150 DA, même si les tarifs ont connu un dégrèvement notable. Une mention spéciale pour les fruits, qui demeurent relativement chers, pour ne pas dire hors d’atteinte. Dopé par la suspension de l’importation et une offre locale en nette déclin, un fruit de saison comme l’orange est écoulé entre 120 et 140 DA. La pomme affiche le même topo. Elle est cédée à partir de 150 DA le kilo. C’est trop cher payé pour un fruit défraîchi et peu savoureux, lance un client au niveau dudit marché.

N. Maouche.