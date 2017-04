Manque d’infrastructures de loisirs à Akhnak

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

S’il y a bien des jeunes qui savent se prendre en charge même avec des moyens dérisoires, ce ne sont peut être que ceux du village Akhnak dans la commune de Seddouk. Manquant terriblement d’infrastructures de jeunesse dans leur bourgade, ils ne se découragent pas pour autant en espérant que les autorités locales pensent à les doter de moyens d’épanouissement de la masse juvénile. Les jeunes de ce village éloigné de quelque 10 kilomètres du chef-lieu communal aiment le football et pour le pratiquer, ils ont arasé un espace dans le lit de l’oued Tassifth qui leur sert de terrain de jeux où ils s’entraînent et organisent des rencontres. Durant les années 2000, beaucoup de jeunes ont appris à taper sur un ballon sur ce terrain de fortune et puis, ils sont devenus de talentueux joueurs qui font les beaux jours des clubs Akbouciens. Avec l’expérience acquise, les jeunes d’Akhnak ont réussi à créer leur propre club en 2014, lui donnant le nom de Racine Club Sportif d’Akhnak. Un club qui s’est engagé dans la compétition officielle. Mais malheureusement pour eux, au bout de quelques mois, n’ayant pas bénéficié de subventions étatiques et manquant de moyens notamment financier, ils ont abandonné le championnat en se mettant au vert. Mais ils ont maintenu quand même les petites catégories pour la formation des jeunes doués dans cette discipline. Cette année, les équipes cadettes et minimes sont engagées dans la compétition officielle, nous a fait un savoir un notable de ce village. Cela ne les a pas empêchés de continuer à organiser des tournois inter-villages en été, créant de l’occupation et de l’ambiance. Ne voulant pas se limiter à la seule pratique du football, cela fait des années qu’ils saisissent l’assemblée populaire communale pour leurs inscrire un projet de maison de jeunes afin de créer diverses activités. Certes, ils ont obtenu des accords qui restent au stade de promesses tant qu’ils ne voient rien de concret arriver, à présent. Mais toujours est-il, ils attendent impatiemment la mise en service de la fibre optique, dans le projet est en cours de réalisation pour bénéficier des branchements du téléphone fixe dans les foyers, ce qui va leur donner une chance de surfer sur la toile chez eux sans aller dans les cybercafés d’Akbou et de Seddouk pour utiliser l’Internet, comme ils le font encore, perdant du temps et de l’argent. Quoi qu’il en soit, ce village, l’un des plus grands de la commune de Seddouk mérite bien d’avoir des infrastructures sportives et culturelles dont ont besoin ses jeunes qui ne demandent d’ailleurs qu’à avoir les moyens appropriés qui vont leurs permettre de mettre en valeur leurs talents. Est-ce vraiment trop demandé ?

L. Beddar