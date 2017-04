Opérations d’aménagement programmées

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Les autorités communales d'Ighil Ali mettent les bouchées doubles, ces derniers temps, afin de doter tous les villages de la commune en aménagement urbain et d'améliorer, par là même, le cadre de vie des citoyens de la commune. Ainsi, plusieurs opérations sont en cours de réalisation, en sus de celles qui sont projetées ultérieurement. Selon nos sources de l'exécutif communal, l'APC projette de réaliser plusieurs opérations au profit des localités relevant de la municipalité. Ainsi, les villages de Tiniri, Ath Seradj, Mouka et le quartier "Ath Djoudi" du chef-lieu d'Ighil Ali sont concernés par des projets de bétonnage de divers bretelles d'accès pour permettre aux villageois de se déplacer sans s'embourber surtout à la chute des pluies. Le village de Takorabt dans le même sillage est concerné par divers aménagements pour faciliter les accès aux habitants et améliorer leur cadre de vie. Concernant le village de Belayel, situé à 25 kms du chef-lieu, il y est prévu le bétonnage des ruelles du quartier "Abrid Amalu" et ce sur une distance linéaire de 480 mètres. Pour sa part, le quartier populeux et populaire de "Tazayart", l'un des plus anciens du chef-lieu d'Ighil Ali, car fondé vers 1550, va bénéficier de la réalisation d'un mur de soutènement en pierre sèche d'une longueur de 24 mètres. Il est question aussi de réaliser un autre mur de soutènement en pierre sèche au profit du quartier "Tahrikt" de la même localité pour conforter les bordures de la RN106 sur une longueur de 33 mètres. Un avis de consultation comportant toutes les opérations a été lancé récemment par l'APC d'Ighil Ali, et ce en vue de faire appel aux soumissionnaires qui sont priés ainsi de se rendre au siège de la mairie pour retirer le cahier des charges et déposer le dossier afférent.

Syphax Y.