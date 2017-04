La foire artisanale s’achève

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

La deuxième édition de la Foire artisanale d’Aokas s’est achevée, hier, après trois journées d’exposition au centre de l’artisanat Chahid Kaidi Abdellah.

L’esplanade servant de hall d’entrée de ce centre a été choisie pour exposer, en ces journées printanières, les produits de l’artisanat au niveau des chapiteaux installés à cet effet. Bien qu’il y ait eu, au départ, vingt cinq artisans inscrits, seule une quinzaine a, réellement, participé à cet événement. Venus des wilayas de Tipaza, Biskra et des différentes contrées de la wilaya de Béjaïa, ces artisans ont exposé des gâteaux, du miel et ses dérivés, des habits traditionnels et objets d’art... L’un des artisans de la commune d’Aokas, qui possède son propre local à l’intérieur de ce centre, dira que c’est ‘’pour amorcer la saison estivale et faire connaître les produits de l’artisanat que cette rencontre économique a été organisée’’. D’ailleurs, pour notre interlocuteur, parvenir à organiser un marché périodique de produits de l’artisanat au niveau du centre d’Aokas serait l’un des objectifs de la corporation. En plus de la maison de l’artisanat de Sidi Ali Lebher, le secteur de l’artisanat et des métiers, dans la wilaya de Béjaïa, possède également le centre de l’artisanat d’Aokas, constitué d’une vingtaine de boutiques de production et de vente de produits des artisans qui s’y sont installés depuis son inauguration. De l’avis de beaucoup d’artisans, bien que la Chambre de l’artisanat et des métiers offre des espaces gratuits pour la promotion et la vente des produits artisanaux et aide à l’acquisition d’attestation de qualifications pour les artisans non diplômés, l’artisanat n’a pas, encore, pris son essor au niveau de la région de Béjaïa.

A Gana.