Le chantier de la crèche communale reprend

Le projet de réalisation de la crèche communale a tenu en haleine toute la population de la ville de Tazmalt, notamment les parents d'enfants en bas âge. Lancée vers 2007, la construction de cet équipement public a connu des péripéties pour le moins rocambolesques, avec une valse d'arrêts et de reprises des travaux pour être carrément abandonné durant des années par la suite. La bâtisse en RDC, située au quartier "Merlot1" au nord de la ville, était livrée, depuis, aux quatre vents et aux garnements qui y ont élus domicile en perpétuant des actes de vandalisme, en s'adonnant aux stupéfiants et aux boissons alcoolisées. Elle a servi, également, de gîte pour les réfugiés subsahariens pour être délogés de force, par la suite, par les riverains las, selon leurs termes, "du vacarme et de l'insalubrité dans laquelle vivaient les réfugiés". Cependant, ce projet, financé dans le cadre du FCCL (Fonds commun des collectivités locales) a été repris en main, ces derniers jours, où il a été constaté la reprise des travaux au niveau du chantier. Les fenêtres et les portes de la bâtisse ont été pourvues en grilles de défense de sorte à empêcher toute intrusion. Les travaux de réalisation de cet équipement en R+1 sont toujours en cours. Interrogé à ce propos, un père de famille habitant le quartier "Merlot1" n'a pas caché sa satisfaction de voir, enfin, le projet reprendre après une décennie d'abandon :"Enfin, les travaux ont repris dans ce sempiternel chantier de la crèche communale, après avoir traîné des années durant! Cela va permettre aux familles de conditions modestes, en particulier, d'y inscrire leurs enfants pour les différentes activités pédagogiques et de distraction. Néanmoins, gageons qu'une fois livrée, cette crèche sera dotée de tout le nécessaire avec un personnel pédagogique de bon niveau!" souhaite notre interlocuteur.

