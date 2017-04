Dotation budgétaire pour la station urbaine

Par DDK | Il ya 2 heures 14 minutes | 158 lecture(s)

Située en haute montagne sur un terrain accidenté, la commune de Béni Maouche, malgré ces difficultés a pu réaliser une station urbaine au chef-lieu, qui rassemble tous les bus et les fourgons de transport de voyageurs de la commune. «Au départ, nous avons projeté de réaliser une gare routière mais seulement, le manque de financement nécessaire pour réaliser les infrastructures et avoir les équipements adéquats ne nous a pas permis de réaliser ce Sésame, c’est pourquoi on a opté en fin de compte pour une station urbaine où se rassemblent tous les bus et fourgons de transport de voyageurs de la commune qui, il faut le dire, auparavant stationnaient anarchiquement faisant des embouteillages en ville. Un projet salutaire du fait que les ruelles du chef-lieu ont été débarrassées des encombrements. Maintenant, la circulation est devenue fluide et les automobilistes trouvent aisément où garer leurs véhicules. D’ailleurs, malgré l’écueil du manque de foncier communal qui est une vraie entrave pour le développement de notre commune, nous avons pu dégager une assiette en amenuisant la surface du marché hebdomadaire car nous n’avons pas d’autre choix», a déclaré le maire de Beni Maouche. Continuant dans le même ordre d’idées, il a fait savoir que seulement certaines infrastructures ont été concrétisées telles que le bitumage des allées et des axes, les réalisations d’une clôture pour toute la station, des abribus et de l’éclairage public. Le P/APC a cependant laissé entendre que des infrastructures indispensables ne sont pas encore réalisées mais ne sauraient tarder à être concrétisées. «Pour la mise en œuvre des infrastructures qui feront de cet investissement une station urbaine complète au grand bonheur des usagers qui auront toutes les commodités voulues, nous avons dégagé une somme de l’enveloppe financière que nous a allouée le wali de Béjaia lors de sa visite dans notre commune. On réalisera des sanitaires pour hommes et femmes, un mur de soutènement et un deuxième accès pour en faire une entrée et une sortie séparées», a-t-il dit. Pour conclure sur cette station urbaine mise en service depuis le 16 mars passé, l’édile communal fera remarquer que seuls les bus inter villages et inter communes, c'est-à-dire allant de Béni Maouche vers Seddouk, Akbou, Bejaia ou inter wilayas allant vers Alger et Sétif sont autorisés à prendre place dans la station. Ceux de Béni Ourtilane et de Béni Chebana allant sur Alger ou Béjaia et transitant par la commune, marquent seulement des arrêts à l’entrée et la sortie de la ville. Avec ce projet grandiose, Béni Maouche s’inscrit parmi les communes qui se développent vite rattrapant un retard de plusieurs décennies.

L. Beddar.