Installation d'un distributeur de billets

Le chef-lieu communal de Boudjellil, situé à 87 kms au sud-ouest de Béjaïa, compte une population d'environ 7000 habitants. Ce village, niché sur une colline en se prolongeant sur les plaines qui longent l'oued Sahel appelé localement "Assif Aâbbas", connaît une expansion fulgurante de son tissu urbain. Il compte des établissements scolaires, dont un lycée, une polyclinique, le siège de l'APC et deux équipements, et pas des moindres, qui sont en "sempiternel" chantier. Il s'agit de la bibliothèque communale et du centre culturel qui "refusent" de voir le jour avec ces valses d'arrêts et de reprises des travaux sans pour autant les voir livrés. Cette situation dure depuis près de dix ans. Le chef-lieu de Boudjellil compte aussi une agence postale qui a été réaménagée et "requinquée", l'été dernier, en gagnant de l’espace à l’intérieur au grand bonheur des usagers. La façade a été réhabilitée avec un nouvel habillage propre à "Algérie Poste". Quant à l'enceinte de l'agence, il y a un renfort en guichets pour servir le citoyen de manière optimale. Dernièrement, il a été procédé à l'installation d'un distributeur automatique de billets de banque, qui a été "incrusté" à la façade de la bâtisse pour permettre aux usagers de retirer leur argent surtout en dehors des horaires d'ouverture de l'agence, pendant les vendredis et les jours fériés. Néanmoins, ledit DAB n'est pas encore fonctionnel pour le moment. "Comme tout le monde ici, j'ai constaté la pose d'un distributeur automatique de billets à l'extérieur de l'agence, ce qui est une bonne chose pour nous les usagers d'Algérie Poste! Néanmoins, il n'est pas mis en service pour le moment. J'espère qu'il ne tardera pas à fonctionner pour nous délivrer des longues files d'attente devant la visionneuse, et surtout de nous permettre de retirer l'argent pendant les vendredis et les jours fériés!" espère un habitant de la localité.

