Un exercice de simulation d’une catastrophe en mer, provoquée par un accident entre un pétrolier et un chalutier, a été exécuté, hier, au large des côtes de Bejaia par le comité Tel-Bahr. Cet exercice de simulation d’une pollution marine à pour objectif principal la consolidation de la coordination entre les structures civiles et militaires concernées. Il vise aussi le "renforcement de l'expérience déjà acquise en matière de surveillance et d'interventions en mer", selon les responsables locaux des forces navales. Initié et réalisé par le comité Tel-Bahr de la wilaya de Béjaïa, en collaboration avec les gardes-côtes, l’entreprise portuaire de Béjaïa et la protection civile, cet exercice se veut «une évaluation de l'état de préparation des intervenants en cas de catastrophe en mer». Cet exercice été effectué à 4000 miles des côtes de Béjaïa. Un chalutier a violemment heurté un pétrolier. Le choc a provoqué une déformation et une fissure de la coque du pétrolier, entraînant le déversement d'une quantité de pétrole brut, ainsi que la chute par dessus bord de membres de l'équipage. Aussitôt, il a été procédé au sauvetage par hélicoptère des naufragés et l’extinction par des agents de la protection civile du feu qui s’est déclaré sur le pétrolier, alors que d’autres intervenants s’employaient à retirer de la mer les quantités de pétroles qui s’y sont déversées.

