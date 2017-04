El Machat célèbre la Fête du chacal

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour la protection de la biodiversité et la promotion du tourisme de montagne, l’association «Assirem Gouraya» de Béjaïa organise, chaque année, la Fête du chacal. Cette année, la manifestation se tient au village d’El Machat, dans la commune d’Ighram, depuis vendredi dernier et s’étalera jusqu’au 29 de ce mois. Elle porte sur le thème retenu par le FAO (Fond International pour l’Agriculture), à savoir «La Biodiversité et le Tourisme durable» qui sera, aussi, inclus par l’association organisatrice dans son programme pour la préparation de la 4ème édition de la Fête de la nature et des sports relatifs, qui va se dérouler du 17 au 22 du mois prochain, dans la wilaya de Béjaïa. C’est pour rappeler la place du chacal dans le contexte kabyle que cette édition est organisée chaque année, souligneront les responsables de l’association organisatrice. A signaler que le chacal est une espèce menacée d’extinction à cause des incendies de forêts fréquents et des opérations d’empoisonnement effectuées, pour réduire sa soi-disant nuisance. Certains bergers leur font aussi la chasse, pour protéger leurs troupeaux. Les organisateurs de cette fête feront un tour d’horizon sur le chacal dans la culture populaire kabyle notamment à travers les contes, le chant populaire, les citations, les proverbes et les blagues. La fête du Chacal pour les Kabyles a un aspect météorologique. A noter qu’après une randonnée pédestre organisée dans le même village, il a été procédé à la visite du petit parc zoologique privé de Tifrit dans la commune d’Akbou. Son propriétaire s’est investi dans l’élevage d’animaux sauvages, tels le chacal, le renard, l’aigle, le singe, le paon, le sanglier, la perdrix, l’autruche, le lion et d’autres espèces. Cet homme a voué sa vie au service de la protection de la nature et il fait profiter de nombreux visiteurs venus des quatre coins du pays, apprend-on.

A Gana.