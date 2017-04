Concours inter-CEM au menu

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

À l’occasion de la Journée du Savoir, une compétition inter-CEM a été organisée au niveau de l’école «Moussouni Mohand», au chef-lieu de la commune de Souk El Tenine, samedi dernier. Cette manifestation a été initiée par l’association «Curiosity», en collaboration avec les associations «Tamughli» et «Ciné-Vision». En plus de ce concours scolaires, plusieurs autres activités culturelles ont été du menu lors de cette journée. Ainsi, une panoplie d’animations a été présentée par les trois associations devant un large public composé des élèves des CEM, leurs enseignants et leurs parents. En plus d’une exposition sur les sujets liés à cette journée, notamment, ceux ayant trait à la vie, à l’œuvre et au combat de Benbadis, une chorale a été animée», pendant qu’une video-show a été projetée. Une rubrique «Le saviez-vous» a été également présentée à l’assistance pour mettre les élèves présents au diapason des différentes inventions et progrès que la technologie a connus à travers l’histoire. La troupe théâtrale de l’association «Tamughli» a présenté, pour sa part, plusieurs sketchs comiques qui ont réussi à faire rire aux éclats l’assistance. Pour répondre aux questions prévues, les collégiens se sont beaucoup surpassés, pour honorer leurs collèges et tenter de gagner, par la même, les prix prévus. A noter qu’une tombola a été aussi organisée et des cadeaux ont été raflés par les plus chanceux. D’après les organisateurs, le premier objectif de cette manifestation est d’initier les jeunes de la commune à la compétition saine et les habituer à se surpasser, les divertir et les occuper l’espace d’un moment, pour les éloigner des tentations nocives qui les guettent. Cette journée a été également une occasion pour rappeler le travail fait par certaines personnalités historiques, à l’époque du colonialisme, dans le but de ne pas laisser le peuple algérien sombrer dans l’ignorance. À la fin, plusieurs cadeaux ont été distribués aux vainqueurs de l’inter-CEM, ainsi qu’aux présents. A noter enfin que des activités similaires s’organisent actuellement à travers toutes les écoles de la région de Souk El Tenine et de Darguina.

Saïd M