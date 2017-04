Les élus s’en remettent au wali

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

L’un des plus grands villages de la commune d’Amalou, à savoir Biziou, compte une population d’environ 3 000 habitants.

Tenant compte de cette densité en population, Djamel Azzoug, P/APC, et son exécutif ont accordé pour ce village un projet consistant en la construction d’une annexe administrative, financé dans le cadre du plan communal de développement local de l’exercice 2014/2015. Le montant de la première tranche de ce projet est de l’ordre de 7.900.000,00 dinars. Une somme avec laquelle ont été réalisés les travaux des gros œuvres qui viennent d’être achevés d’ailleurs. Néanmoins, pour l’édile communal, le souci majeur est de trouver une rallonge financière, pour la continuité des travaux rentrant dans le cadre de la deuxième tranche. Dans cette optique, il a déclaré qu’il s’en remettrait au wali de Béjaïa pour lui demander, dans la mesure du possible, une subvention complémentaire pour relancer le chantier. «Notre commune n’a pas de ressources propres à elle et ne vit que grâce aux subventions étatiques que lui allouent les pouvoirs publics. Pour cela, je dois frapper à toutes les portes pour décrocher une subvention quant à la réalisation des travaux de la deuxième tranche. Je viens de commencer par celle du wali de Béjaïa à qui j’ai adressé une demande d’audience. J’attends sa réponse, en espérant qu’elle soit positive», a expliqué l’édile communal. A souligner que le projet a été implanté sur un terrain adéquat, situé aux trois chemins du centre-ville. Cette annexe administrative abritera en premier lieu un service d’état civil ou seront délivrées les pièces administratives. La localité de Biziou se développe doucement mais sûrement, en bénéficiant de différentes infrastructures conçues pour l’épanouissement de la population locale. Ce beau et grand village de la commune d’Amalou, considéré comme la vitrine et le centre d’intérêt de la commune, est sur la voie de devenir une petite ville.

L Beddar.