Le mouvement associatif lance sa coordination

Un collectif des associations est né dans la commune de Seddouk. Nous nous sommes rapprochés de Sofiane Ait Meddour l’un des organisateurs, très actif, qui nous donnera de plus amples informations. «L’idée est venue du comité de Seddouk du Croissant Rouge Algérien qui a invité toutes les associations de la commune à se regrouper dans un forum appelé «collectif des associations». Le but recherché est d’arriver à une synergie entre l’ensemble des acteurs de la société dont les partis, les associations, les organisations de masse et les institutions afin d’agir avec un esprit de tolérance, de solidarité et d’entraide à se communiquer dans des débats démocratiques ouverts», a déclaré notre interlocuteur. Le jeune Sofiane a fait savoir que la première action que le collectif des associations entend mener est la célébration des deux Printemps kabyles où un programme riche est concocté dont les festivités sont programmées dans la ville de Seddouk. Il a même ajouté que les associations qui n’ont pas encore répondu à l’invitation peuvent le faire quand elles le voudront. Selon lui, le petit espace se trouvant au rond-point de la daïra de Seddouk qui a été bien nettoyé il y a quelques mois lors d’un volontariat organisé par les autorités locales sera baptisé : Place du 20 Avril. Les festivités ont démarré le 19 Avril à 20h au niveau de la gare routière avec un jeu culturel inter associations, suivi de chants et de poésies. La soirée va s’arrêter avec l’allumage de bougies à 23h. Les festivités vont reprendre le lendemain, jeudi, avec un rassemblement à 9h devant le siège de l’APC, la pose de la première pierre de la place du 20 Avril et le dépôt d’une gerbe de fleurs à 9h30. Dans l’après-midi, aura lieu une conférence sur les événements des printemps de 80 et de 2001 au niveau de la salle des fêtes de la municipalité.

L. Beddar