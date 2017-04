Le chef-lieu nettoyé des détritus

Par DDK | Il ya 34 minutes | 68 lecture(s)

Un groupe de jeunes "Les amis de la nature" épaulés par deux associations culturelles de la localité, en l'occurrence Tilelli et Tafat, ont initié, vendredi dernier, un volontariat pour le nettoyage du chef-lieu communal. Ainsi, les jeunes initiateurs ont passé au peigne fin tous les coins et recoins de ce village pour le nettoyer et le débarrasser de détritus qui l'amochaient et donnaient une vue hideuse de cette localité, qui, malheureusement, ne possède aucune décharge contrôlée à ce jour . Mobilisant leurs propres moyens seulement, les jeunes bénévoles ont pu redonner une autre image plus propre et plus avenante à leur village. Le bilan de cette action, la première du genre dans la commune, a été "éloquent" à plus d'un titre, puisque les intervenants ont pu collecter pas moins de 450 sacs poubelles en sus de six bennes de camions remplis de détritus, composés essentiellement des emballages de boissons alcoolisées qui ont envahi de manière ahurissante l'environnement et les routes desservant les différents villages de la commune. Cette action "hautement écologique" a été saluée par tous les habitants de la localité. Les initiateurs promettent de répéter ce genre d’actions pour sensibiliser, d'une part, les citoyens sur la nécessité de garder leur environnement sain et propre en évitant de le polluer, et d'autre part pour venir à bout des détritus qui jonchent les quartiers, les chemins et les bois entourant ce village.

Syphax Y.