Les transporteurs de voyageurs en grève

Les transporteurs de voyageurs de la commune de Timezrit ont observé, récemment, une grève pour dénoncer l’«état calamiteux» de la route reliant le chef-lieu communal au village Amazer. Selon ces transporteurs, l'état «lamentable» de ce tronçon routier met à rude épreuve les conducteurs desservant cette ligne. Nids-de-poule, crevasses, absence de caniveaux… sont, entre autres, les carences auxquelles font face au quotidien et les transporteurs et les usagers de cette route, ‘’qui ne savent plus à quel saint se vouer’’. En outre, les protestataires dénoncent «le silence radio» des autorités concernées «lesquelles ne réagissent pas, en dépit des moult missives qui leur ont été adressées, dans l’espoir qu’elles mettent un terme au calvaire des transporteurs», déplorent-on. «C’est un véritable champ de patates. Cet axe routier ressemble à tout sauf à une route carrossable digne de ce nom», dixit un propriétaire d’un minibus de Timezrit.

